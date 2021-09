Homem é preso com mais de 50kg de drogas em Altamira, sudoeste paraense

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta terça-feira (31), no município de Altamira, nordeste do Pará, cerca de 53,5 quilos de maconha do tipo ‘Skunk’, conhecida também como a ‘supermaconha’ por ser de 7 a 10 vezes mais forte que a comum. Um homem de 25 anos foi preso por tráfico de drogas.

Durante fiscalização da PRF no km 630 da BR-230, uma caminhonete foi abordada e os policiais suspeitaram do nervosismo do condutor durante os procedimentos. Após vistoria no veículo, as drogas foram encontradas escondidas nas portas e carroceria da caminhonete. Foram apreendidos, ao todo, 53,5 quilos de Skunk. Segundo a PRF, a quantidade apreendida tem valor estimado em mais de 5,3 milhões de reais.

O condutor do veículo declarou aos policiais que foi contratado por outra pessoa para transportar a droga da cidade de Santarém (PA) para Marabá (PA) e que receberia a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte. O suspeito e as drogas foram encaminhados para a Polícia Civil de Altamira, para os procedimentos cabíveis. (G1/PA)