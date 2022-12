Homem escapa de linchamento após roubar comércio em Santana

Uma situação inusitada aconteceu na manhã desta quarta-feira (21) no município de Santana do Araguaia, distante cerca de 191 quilômetros de Redenção, no sul do Pará. Um homem foi preso prestes a ser espancado pela população que o flagrou com itens roubados de um comércio local.

A prisão foi realizada pela guarnição militar composta pelo Sargento F. Silva e soldado Lenine, na manhã desta quarta-feira (21), durante o serviço de ronda ostensiva pelas ruas da cidade de Santana do Araguaia.

A guarnição militar foi acionada por populares na Avenida José Mendonça, no centro comercial, que informaram que o homem havia praticado um furto de objetos em uma loja e tentou fugir do local.

A ação criminosa foi vista por alguns populares que agarraram o suspeito, depois dele tentar fugir com o objetos furtados.

O suspeito ainda levou uns safanões e pontapés, que foram interrompidos com a chegada da polícia.

O acusado foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia, onde foi feito o procedimento e enquadramento do acusado pelo crime de furto. (Dinho Santos)

