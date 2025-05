Maio Amarelo CPRXIII realiza palestra na Escola Estadual em Tucumã.

Os quase 200 alunos que participaram das palestras que ocorreram nos períodos da manhã, obtiveram noções sobre as obrigações dos pedestres, dos ciclistas, motocicletas e motoristas de carros, ao utilizarem as ruas, calçadas e os acostamentos das vias urbanas e rodovias, com objetivo de evitar acidentes.

Segundo o Coronel, a garotada também aprendeu sobre os principais crimes de trânsitos que ocorreram na região do CPR XIII, ligadas a condução de veículos após a ingestão de bebidas alcoólicas, dirigir sem habilitação, não prestar socorro em casos de acidentes com vitimas e a importação de respeitar a sinalização como não ultrapassar em local proibido, não avançar o sinal vermelho do semáforo e não utilização do cinto de segurança, uso de capacete, não uso de aparelho eletrônicos ao dirigir ou pilotar motos e veiculos, dentro outros pontos importantes no cotidiano que pode evitar acidentes fatais.

Ao final da palestra, os alunos tiraram suas duvidas e participaram de uma sessão de fotos no painel preparando pela Escola sobre o Maio Amarelo conforme se pode observar nas imagens. (A Notícia Portal com informações de SD Aline/ Fotos: Ascom PMPA)