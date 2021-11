Sapucaia: Carreta carregada de minério de ferro tomba na BR-155

Uma carreta carregada de minério de ferro tombou na BR-155, às proximidades da cidade de sapucaia, no sudeste do Pará. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1º). O motorista não se feriu.

De acordo com informações, o motorista contou que tentou desviar de um animal que atravessou a pista. Com a manobra, o veículo pesado pendeu para um dos lados e acabou virando para a lateral da rodovia, ficando com as rodas para cima.

A carga de minério, que estava protegida por lonas, não se espalhou. Por conta do acidente, o perímetro foi sinalizado pela Polícia Rodoviária Federa (PRF), para evitar outros acidentes, até a remoção do veículo do local.

(Com informações Zé Dudu)