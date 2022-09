GOIÂNIA: Duas crianças morrem durante incêndio após vela cair em quarto

Uma criança de 2 anos e outra de 6 meses morreram carbonizadas na noite dessa segunda-feira (12), durante um incêndio em uma casa. De acordo com a família, elas estavam no quarto que fica na parte externa, onde não tem energia elétrica, e era iluminada apenas com uma vela e que caiu no local, provocando o incêndio.

O incidente aconteceu em Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas são Gabriela da Silva Ferreira e Juliana da Silva Ferreira. Os corpos de Gabriela e Juliana foram levados para o Instituto Médico Legal de Goiânia

A mãe disse que cozinhava dentro de casa enquanto as três filhas estavam no cômodo externo. Assim que o fogo começou, outra filha correu para avisar a mãe. Em seguida, de acordo com os bombeiros, a mulher tentou salvar as outras duas crianças e apagar as chamas com balde d’água. Vizinhos também tentaram ajudar, mas não conseguiram. (A Notícia Portal / com informações de O Liberal).