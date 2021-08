Prefeitura de Xinguara realizou nesta quinta-feira (5), a Apresentação do Mês da Primeira Infância e a criação do Comitê Gestor Municipal.

A Prefeitura de Xinguara através da Secretaria de Assistência Social e do Programa Criança Feliz, realizou nesta quinta-feira 5 de agosto, a Apresentação do Mês da Primeira Infância e a criação do Comitê Gestor Municipal.

A reunião aconteceu no auditório da SEMEUR ( Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural), e contou com a presença de representantes da Secretaria de Assistência Social, Educação, Esporte e Lazer, e Secretaria de Saúde, os quais definirão os titulares e suplentes que farão parte do comitê que visa a intersetorialidade e articulação entre esses serviços viabilizando o acesso aos direitos sociais.

O Comitê Gestor Municipal do Programa Criança Feliz/Primeira Infância é de caráter intersetorial, com a finalidade de planejar e articular as ações necessárias para alcançar os objetivos do Programa, instituído pelo Decreto Federal nº 8.869, de 5 de outubro de 2016, contribuindo na promoção do desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida.

