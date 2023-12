RISCO DE AFUNDAMENTO DE BAIRRO EM MACEIÓ: Imagens mostram o avanço da lagoa na região com risco de colapso em Maceió

A Defesa Civil de Alagoas divulgou neste domingo (3) as imagens aéreas da região que está em alerta em Maceió pelo risco de abertura de uma cratera do tamanho do Maracanã. As imagens impressionam. Na foto (esquerda) tirada na sexta-feira (1º) é possível ver que a água da Lagoa Mundaú avança pouco sobre o solo, pela área pouco molhada. Já na imagem deste domingo (direita), a água avançou completamente, encharcando o solo, o que indica que o afundamento aumentou.

A instabilidade no solo foi agravada por décadas de mineração feita pela Braskem e provocou a evacuação de mais de 14 mil imóveis em cinco bairros, afetando cerca de 60 mil pessoas. Somente um ano após o primeiro tremor de terra que abriu rachaduras em ruas e imóveis, em 2018, a empresa encerrou a extração de sal-gema, minério utilizado na fabricação de soda cáustica e PVC.

A Defesa Civil está em alerta máximo e diz que antes a movimentação do solo era medida em milímetros por ano, quase imperceptível; agora a movimentação é medida em centímetros por hora, por isso, toda a área está instável e há o risco de colapso a qualquer momento.