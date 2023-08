Suspeito de furto em Xinguara é espancado por população após caçada nas ruas; duas pessoas foram presas

Um homem suspeito de furto foi espancado em Xinguara, no sul do Pará, na noite desta quarta-feira (9). Ele foi salvo pela Polícia Militar, perto do terminal rodoviário. Esse foi o resultado de uma “caçada” nas ruas do município, após uma onda de furtos a residências. Quase uma centena de pessoas saiu de casa, no setor Itamarati, com a intenção de fazer justiça com as próprias mãos. E isso é crime. Outras duas pessoas suspeitas dos furtos foram presas.

A população enfurecida resolveu iniciar a caçada aos três suspeitos dos furtos: Um homem conhecido como “Foca”, uma moça conhecida como “Neguinha” e um rapaz identificado como “Rodrigo”. Na noite desta quarta-feira, pelo menos duas casas foram invadidas e furtadas. Ao invés de registrar ocorrência, as vítimas e várias outras pessoas se reuniram para caçar os culpados.

Com uma cena semelhante às representações da caça às bruxas na Idade Média da Europa, várias pessoas andavam em busca dos suspeitos dos furtos. E nenhuma ocorrência foi registrada em relação aos crimes. Perto do terminal rodoviário, o homem conhecido como “Rodrigo” foi encontrado. E ali mesmo começou a sessão de espancamento.

O jornalista Francisco da Silva (@black_silva_news) acompanhou a caçada e o momento em que as agressões começaram. Após a intervenção da PM, “Rodrigo” foi liberado. Ao tomar conhecimento do que motivou as agressões coletivas, policiais do 17º BPM fizeram buscas por “Foca” e “Neguinha”. O homem conhecido como “Foca” já foi preso e liberado várias vezes por suspeita de furtos.

Pouco depois, “Foca” e a moça foram presos e apresentados à Polícia Civil em Xinguara para dar início aos procedimentos padrão.

(A Notícia Portal/ Matéria de Fato Regional, com informações de Black Silva News)