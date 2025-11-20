Homens são encontrados mortos em vicinal da BR-155 em Rio Maria

As polícias Civil e Militar de Xinguara investigam um duplo homicídio com fortes indícios de execução ocorrido na madrugada desta quarta-feira (19), em uma estrada vicinal próxima à Rodovia BR-155, nas proximidades do município de Rio Maria, no sul do Pará.

De acordo com informações repassadas pelas equipes que atenderam a ocorrência, os corpos foram encontrados em uma via que dá acesso à comunidade Vila Betel, área rural do município.

Ao chegarem ao local, os policiais militares localizaram inicialmente o corpo de um homem às margens da estrada, apresentando ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. A vítima foi identificada como sendo Vinícius Guedes conhecido popularmente como “Pé de Arraia”.

Durante a varredura na área, os policiais encontraram um segundo corpo dentro de um veículo modelo Volkswagen Gol, de cor azul. A vítima, identificada como Lucas Candido da Silva Delmaschio, estava no banco do motorista e também apresentava diversas perfurações de tiros.

O caso intriga os investigadores por que, embora os corpos tenham sido atingidos por disparos, nenhum cartucho foi localizado na cena do crime, o que pode dificultar a identificação do tipo de arma utilizada pelos criminosos.

Entre as linhas de investigação, a Polícia Civil trabalha com a possibilidade de que as vítimas tenham sido atraídas até o local e executadas. A posição dos corpos reforça essa hipótese: enquanto Lucas foi encontrado dentro do veículo, “Pé de Arraia” estava fora, possivelmente após tentar fugir dos executores.

A Delegacia de Polícia Civil de Rio Maria instaurou inquérito para apurar a motivação, dinâmica e autoria do duplo homicídio. As equipes seguem realizando diligências e levantamentos na tentativa de esclarecer o caso. (A Notícia Portal com informações de Dinho Santos do Dol/ Fotos Reprodução)

