Na manhã dessa terça-feira, dia 15 de fevereiro, em momento de confraternização dos padres, enquanto faziam um passeio de canoa em represa, numa fazenda no interior de Floresta do Araguaia, um incidente fez com que a embarcação virasse ocasionando a morte do Padre Benedito Rodrigues Costa, Pároco da Paróquia N. Sra. Aparecida, de Rio Maria/PA.

(Com informações: Serviço de Comunicação Diocesana de Conceição do Araguaia)