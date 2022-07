Santana do Araguaia: Adolescente de 15 anos é morto com facada nas costas

Um adolescente de 15 anos tirou a vida de outro rapaz da mesma idade por uma suposta dívida envolvendo o tráfico de drogas. O caso ocorreu na segunda-feira, 18, no setor Vila União, em Santana do Araguaia, sul do Estado. O menor de idade esfaqueado chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal São Francisco de Assis, porém segundo a unidade de saúde, ele já havia morrido quando deu entrada no estabelecimento.

Conforme a Polícia Militar, quando a guarnição chegou ao local da ocorrência foi encontrada uma aglomeração de pessoas tentando socorrer o adolescente Edson Gustavo Rodrigues Cunha, que foi levado em um veículo particular para o hospital. Os policiais realizaram diligências no setor no sentido de localizar o autor do esfaqueamento, que foi encontrado após pular o quintal de uma residência. Ele foi apreendido em posse da arma utilizada para atacar o outro adolescente.

O menor autor do ato infracional foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia para os procedimentos cabíveis. Ele revelou aos policiais que cinco indivíduos, entre eles a vítima, invadiram sua residência e temendo ser agredido pelos rivais, pegou a faca e quando saíram correndo conseguiu desferir uma facada nas costas da vítima. Os mesmos teriam ido à casa do adolescente cobrar uma dívida de tráfico de drogas.

Medidas legais

Menor de 18 anos, legalmente, não comete crime, mas sim ato infracional análogo a um crime previsto no Código Penal Brasileiro (CPB). Por isso, o termo usado é criança ou adolescente em conflito com a lei. O artigo 112, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), prevê medidas socioeducativas proporcionais à gravidade e as circunstâncias do ato infracional cometido. A mais grave de todas é a internação, que pode ser pelo período de até três anos.

Fonte: Correio de Carajás/Delmiro Silva