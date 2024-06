Projeto da Polícia Civil capacitará servidores em Redenção

A Polícia Civil do Estado do Pará estará realizando em Redenção e região, no período compreendido entre 17/06/2024 a 23/06/2024, o Projeto PC POR TODO PARÁ.

A iniciativa tem como objetivo capacitar servidores e fortalecer a segurança, ocasião onde serão ministrados vários cursos e oficinas para os servidores da polícia civil e da rede de assistência social do município.

O projeto atenderá também a comunidade com o serviço de emissão de identidades, no qual serão disponibilizadas 700 carteiras para a população de Redenção, sendo divididas em dois dias de atendimento, 350 (trezentos e cinquenta) na segunda-feira (17) e mais 350 no sábado (22). O evento acontecerá no Campus da UEPA/Redenção.

O projeto percorrerá os municípios de Santana do Araguaia (18), Conceição do Araguaia (19), Floresta do Araguaia (20), Santa Maria da Barreiras e Casa de Tábua (21). Os locais ainda serão definidos.

A abertura do evento será realizada na próxima segunda (17), às 07:30 horas, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação de Redenção, localizada na av. Brasil, Centro, com a presença da diretoria da Delegacia Geral de Polícia Civil e Autoridades convidadas.