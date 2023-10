POLÍCIA LOCALIZA AUTOR PELO ASSASINATO DE DOIS IRMÃOS APÓS DISCUSSÃO EM PARTIDA DE SINUCA

Marcos Aurélio Anacleta Queiroz, popularmente conhecido como “Marcos Doido”, que estava foragido da justiça, foi peso na noite desta segunda-feira (9) pelo assassinato dos irmãos Paulo Júnior Pereira De Araújo e Fabrício Ferreira De Araújo que ocorreu após uma discussão em um bar situado na Vila Mogno, área do “Garimpo Santilho”, zona rural do município de Cumaru do Norte na madrugada de domingo (8).

Após cometer os assassinatos, ‘Marcos Doido” foi alvejado por populares que estavam no local, porém conseguiu evadir-se e permanecer escondido em um barraco da vila até ser levado em um avião particular fretado por familiares para uma unidade hospitalar em Palmas-TO para receber tratamento médico e esquivar-se da responsabilidade penal. Mas, ele foi localizado pela polícia através do núcleo de inteligência em um trabalho investigativo.

Marcos Aurélio seguirá custodiado na unidade hospitalar, por uma equipe da SEAP – TO, até que se sobrevenha a devida alta médica e seja encaminhado ao presídio desta Comarca, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário Paraense.

A operação “MARCOS 14:44”, que tinha como objetivo de cumprir o mandado de prisão em desfavor de Marcos Aurélio Anacleta Queiroz foi deflagrada pela Polícia Civil, por intermédio da Superintendência da 13ª Regional do Araguaia Paraense, Delegacia de Homicídios de Redenção e Delegacias de Cumaru do Norte e de Redenção, em ação integrada com a Polícia Militar do Estado do Tocantins, por meio do 1º e 6º BPM de Palmas, e com a Polícia Civil do Tocantins, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoal de Palmas.

Segundo informações da Superintendência Regional do Araguaia Paraense, o autor, que era amigo íntimo dos ofendidos, após perder uma rodada de sinuca e enfurecer-se com a derrota, aproximou-se da vítima Fabrício Ferreira De Araújo e atingiu-lhe com diversos disparos de arma de fogo na região do pescoço e tórax, levando-a a óbito ainda no local. Na sequência, o autor também realizou disparos contra o ofendido Thiago Bento Gonçalo, que, contudo, embora tenha sido atingido na mão direita, conseguiu sobreviver ao atentado.

Em ato contínuo, o autor foi em direção ao irmão de Fabrício, a vítima Paulo Júnior Pereira De Araújo, e, em seguida, executou-o com disparos na região posterior da cabeça e tórax. (Ana Luiza Oliveira com informações da 13a. RISP – Superintendência Regional do Araguaia Paraense)