Homem é preso por tentativa de feminicídio e homicídio em Redenção

O acusado tentou matar a companheira dele a facadas. Após ferir a mulher, ele fugiu e voltou; e tentou matar o enteado dele, um adolescente de 16 anos, mas desta vez foi preso em flagrante pela Polícia Militar

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar acusado de tentativa de feminicídio e homicídio em Redenção, no sul do Pará. O acusado, que não teve o nome informado, tentou matar a facadas a mulher dele na madrugada de segunda-feira (21/11).

Após ferir a mulher, ele fugiu e voltou por volta de 12h à residência, quando tentou matar o enteado dele, um adolescente de 16 anos. Segundo a Polícia Militar, uma guarnição do 7º Batalhão (7º BPM) recebeu a informação durante a madrugada de segunda-feira sobre uma tentativa de feminicídio no Setor Jardim Ariane.

A equipe foi para local, onde foi informada que um homem teria aplicado golpes de faca na companheira dele e se evadindo do local. Desde o momento do recebimento da ocorrência, os policiais realizaram diligências para tentar capturar o indivíduo.

Por volta de 12h, o acusado retornou à residência da vítima e desta vez tentou matar o seu enteado. A corporação foi acionada e uma guarnição imediatamente foi para o local e conseguiu capturar o homem ‘endemoniado’, que foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (Deam) para adoção dos procedimentos cabíveis.

Fonte: Native News Carajás