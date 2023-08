XINGUARA: Com ciúmes da mulher, homem pula na garupa de moto, e vai parar na UPA

Um homem ficou ferido ao pular da garupa de uma motocicleta no final da madrugada desta sexta-feira (11). O caso aconteceu na Rua Rio Grande do Sul, no centro de Xinguara, no sul do Pará.

De acordo com informações Policiais, o homem estava bêbado e seguia com a esposa na garupa da motocicleta de um amigo. Quando tomado por ciúmes da mulher, disse que iria pular da moto, em seguida acabou pulando e se machucando principalmente na região da cabeça.

Uma Ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, e conduziu a vítima até Unidade de Pronto de Atendimento (UPA) de Xinguara, onde recebeu atendimento médico. O caso deve ser apurado pela Polícia Civil. (A Notícia Portal/ Luiz Pereira)