XINGUARA-PA: Polícia age rápido e prende homem que roubou celular de adolescente

Um homem foi preso na quarta-feira (15), em mais um bom trabalho da Polícia Militar de Xinguara, no sul do Pará. Joás Abreu Vasconcelos, foi preso acusado de roubar o telefone celular de uma adolescente.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, (B.O), a menor estava na companhia de alguns amigos na Rua Eduardo Gomes no centro da cidade, quando o suspeito chegou já empurrando a vítima. Em seguida fugiu levando o celular a adolescente.

Uma guarnição do Grupo Tático Operacional (GTO) foi acionada, de posse das características do suspeito, os policiais saíram à procura do ladrão. Não demorou muito e ele acabou sendo preso e o celular recuperado.

Joás Abreu foi preso ainda no período flagrante pelo crime de roubo. O suspeito que já possui passagem na Policia, foi conduzido para a Delegacia juntamente com o celular recuperado. Ele segue preso à disposição da justiça.

Fonte: Blog do Luiz Pereira