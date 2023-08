Rio Maria: PM prende homem após briga generalizada

Na tarde do último domingo (27), a Policia Militar prendeu um homem após uma briga generalizada, em uma residência na Avenida 10, em Rio Maria, no sul do Pará.

Os policiais militares foram acionados para comparecer a uma residência, onde estava acontecendo uma festa. Ainda segundo o denunciante, várias pessoas estavam brigando, e que uma pessoa estava desacordada devido as agressões sofridas.

Ao chegar no local, os policiais foram informados que um rapaz que estava embriagado, era o causador da confusão.

O rapaz foi preso e levado até a Delegacia de Polícia de Rio Maria, para as providências legais. Outras pessoas que se envolveram na confusão também foram levadas até a Delegacia para prestar depoimento. (A Notícia Portal/ Blog do Luiz Pereira)