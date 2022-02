Embarcação naufraga em Itaituba e três pessoas seguem desaparecidas

O Corpo de Bombeiros continua nesta terça-feira, 8, com as buscas por três, dos quatro ocupantes de uma embarcação que naufragou no município de Itaituba, sudoeste paraense, na tarde do último domingo, 6, na comunidade São Luiz do Tapajós.

Segundo informações, um dos ocupantes foi encontrado, com vida, horas depois do acidente. Ainda de acordo com informações, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) em conjunto com a Coordenadoria de Defesa Civil informou que continuam realizando buscas na região.

Segundo a Polícia Militar, no dia do ocorrido, quatro homens estavam em uma embarcação de pequeno porte chamada de “voadeira”, pescando próximo às corredeiras durante o naufrágio.Somente ums das vítimas foi resgatada, até o momento, por um pescador que passava pelo local no dia do acidente. Os outros três seguem desaparecidos.

Ainda segundo informações, no domingo, alguns moradores que ajudam nas buscas, localizaram os coletes salva vidas e parte do toldo da embarcação.

(Com informações: Fato Regional)