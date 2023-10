Cidades do sul do Pará terão total visibilidade do eclipse solar anular do dia 14 de outubro; veja quais e como ver

No dia 14 de outubro ocorrerá um eclipse solar anular. O evento será na parte da tarde, com horários que podem variar, dependendo da posição do observador, entre 13h e 17h. Na prática, o evento astronômico ocorre quando a lua passa entre a Terra e o sol, deixando apenas um “anel de fogo”, como é conhecido o fenômeno que não deve ser visto sem equipamento adequado. O Pará é um dos estados com a melhor posição para observação, sendo que São Félix do Xingu é considerado o município com a melhor visibilidade.

O último eclipse solar anular ocorreu em junho de 2021, mas não foi visível no Brasil. Não se deve olhar diretamente para o sol durante o eclipse de forma alguma. Mesmo por poucos segundos, é possível sofrer danos irreparáveis á visão. É importante acompanhamento de profissionais e uso de equipamento especializado. Grupos de cientistas geralmente organizam sessões de observação com equipamentos adequados.

O Observatório Nacional, unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), transmitirá ao vivo todo o eclipse anular do Sol. A ação integra diversas instituições brasileiras e em parceria internacional com o Time and Date, organização que fornece serviços relacionados ao tempo, clima, fenômenos astronômicos e fusos horários. A transmissão começa a partir das 11h30 (Hora Legal de Brasília). O link já está disponível para espera.



(A NOTÍCIA PORTAL/ Fato Regional)