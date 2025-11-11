Rins transportados de Belém salvam pacientes em Redenção e Santarém

A ação integra o eixo de atendimento do Graesp em apoio à Secretaria de Saúde Pública (Sespa), sendo necessária para garantir a agilidade do transporte de órgãos, com um trabalho ágil protagonizado pela equipe de pilotos do Grupamento Aéreo e dos profissionais de saúde, de Belém e dos hospitais onde os pacientes de Santarém e Redenção se encontram.

O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), realizou, no fim se semana, o transporte de dois rins captados em Belém para serem transplantados em pacientes nos municípios de Redenção e Santarém.

A ação integra o eixo de atendimento do Graesp em apoio à Secretaria de Saúde Pública (Sespa), sendo necessária para garantir a agilidade do transporte de órgãos, com um trabalho ágil protagonizado pela equipe de pilotos do Grupamento Aéreo e dos profissionais de saúde, de Belém e dos hospitais onde os pacientes de Santarém e Redenção se encontram.

Para o diretor do Grupamento Aéreo de Segurança Pública, coronel PM Armando Gonçalves, considerando o tamanho territorial do Pará, o Graesp está prontamente qualificado para atender às demandas de transporte de órgãos, visando encurtar as distâncias necessárias.

“Diante de demandas em apoio a atendimento de saúde, nossas equipes precisam agilizar com agilidade e segurança, estando com uma aeronave pronta, e com a manutenção feita, para que possamos seguir em nossa missão para qualquer local. Desta vez, nossa equipe deslocou para duas regiões do Estado, a fim de agilizar o deslocamento dos órgãos, para salvar vidas e auxiliar em outras missões que surgirem”, pontuou o diretor do Graesp.

Os profissionais da Saúde que integram a Central Estadual de Transplantes reforçam que a agilidade do transporte é fundamental para o sucesso dos transplantes, visto que uma vez fora do corpo, a maioria dos órgãos e tecidos se mantém aptos a serem transplantados somente por algumas horas, por isso, ainda na tarde do último domingo (9), logo após a captação, os rins, esquerdo e direito foram transferidos pelo Grupamento, da capital paraense para o Hospital Regional de Redenção, e posteriormente o outro para o Hospital Regional de Santarém, onde pacientes já estavam aguardando para realização dos transplantes. (A Notícia Portal com informações Roberta Meireles (SEGUP)/ Fotos/ Marco Santos Agência Pará)