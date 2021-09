Contratada por redes sociais para transportar drogas, jovem do PA é presa com malas de maconha

Uma jovem de 21 anos foi presa na madrugada de sábado (18), em Campo Grande, quando tentava embarcar para Marabá (PA), com duas malas cheias de maconha. Ela passou por audiência de custódia nesta segunda-feira (20), sendo decidido pela Justiça pela conversão do flagrante em prisão preventiva.

Moradora de Marabá, a jovem foi presa no Aeroporto Internacional de Campo Grande logo após ter embarcado para voltar para casa. Policiais federais suspeitaram do peso das malas dela e, pelo raio-x, viram que poderia haver algo ilícito.

A jovem foi retirada do avião e testemunhou a abertura das bagagens, onde foram encontrados diversos tabletes de maconha, os quais totalizaram 41 quilos.

Diante do flagrante, a paraense contou aos policiais que foi contratada pelas redes sociais por um homem com quem conversa desde 2019. Ele ofereceu R$ 3 mil para ela pegar a droga em Campo Grande e levar até Marabá.

A jovem aceitou o ‘serviço’, recebeu as coordenadas e fez tudo de acordo conforme era orientada por telefone. Do transporte ao embarque, passando pela hospedagem e retirada da droga. No entanto, acabou presa. (G1/PA)