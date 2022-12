Um homem foi preso pela Polícia Civil na madrugada da última quarta-feira, 21 de dezembro, na cidade de São Félix do Xingu, no sul do Pará, pelo acusado de tráfico de droga.

O homem foi abordado e revista pessoal, foi encontrado em poder do suspeito uma certa quantidade de entorpecente conhecido como crack. Ele confessou ser o dono da droga.

O acusado foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de São Félix do Xingu, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. (Luiz Pereira)