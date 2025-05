Richard Rasmussen vem a São Félix do Xingu para palestra ambiental

Quem viveu o auge da TV nos anos 90 e 2000, certamente se lembra de Richard Rasmussen. Ele era o apresentador do programa Aventura Selvagem, que ganhou popularidade entre 2010 a 2014, no SBT, onde ele se ‘vestia’ de aventureiro e viajava para as mais variadas locações, dentro e fora do Brasil, no intuito de mostrar fauna e flora locais.

O biólogo e apresentador Richard Rasmussen estará em São Félix do Xingu, no dia 13 de junho, para participar da Semana Municipal de Meio Ambiente, que será realizada na Quadra do Triângulo. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Durante o evento, Richard vai fazer uma palestra sobre a importância da conservação ambiental e a biodiversidade da região, além da conservação dos rios Fresco e Xingu, que cortam o município de São Félix do Xingu. A palestra será realizada às 19 horas.

“A gente vai falar sobre o tema Xingu Limpo, Futuro Vivo. A importância dos rios Xingu e Fresco e como pescar é proteger, quando se respeita a natureza. Rio Xingu Limpo começa com a sua ação. Preservar é garantir o futuro, inclusive da pesca”, afirmou o biólogo. (A Notícia Portal com informações do G1 Pará/ Foto: Reprodução).