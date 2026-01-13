Hospital Regional do Araguaia recebe novos equipamentos cirúrgicos de alta tecnologia

O Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA), em Redenção, continua sendo fortalecido pelo governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), que entregou à unidade seis bisturis eletrônicos e cinco focos cirúrgicos, equipamentos que oferecem precisão e controle, essenciais para diversas especialidades médicas e diferentes técnicas cirúrgicas.

Para o diretor Técnico do HRPA, Oswaldo Neto, a reconfiguração tecnológica para os procedimentos cirúrgicos conduzidos na unidade hospitalar representa um avanço significativo na qualidade da assistência prestada que é centrada no paciente.

“Esses materiais ampliam a segurança do paciente ao oferecer melhores condições de visualização, precisão e controle durante os procedimentos, o que contribui diretamente para a prevenção de intercorrências, como sangramentos, por exemplo. Além disso, o auxílio dos novos equipamentos possibilita uma execução mais eficaz e ágil dos procedimentos, fortalecendo o cuidado humanizado, a eficiência das equipes e os resultados assistenciais, em consonância com os padrões de qualidade e segurança esperados em um hospital público de referência como o Regional do Araguaia”, garante o gestor.

Desta maneira, a entrega dos equipamentos reforça a estratégia de descentralização do atendimento na região de integração Araguaia, iniciativa que aproxima ainda mais os serviços da população. “O HRPA já oferece uma excelente estrutura para a região e, com a chegada dos novos equipamentos, passa a contar com um parque tecnológico atualizado ainda mais completo”, pontua o diretor-geral do HRPA, Ricardo Arruda.

Com investimento superior a R$ 300 mil, desde 21019, sempre foi prioridade do governo do Estado promover avanços estruturantes na saúde pública aos paraenses, com estrutura física moderna, que fortalece o acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS), e que coloca o HRPA entre os mais completos da rede pública no interior do Pará, com foco na regionalização da assistência.

Estrutura

O HRPA é uma unidade de média e alta complexidade gerenciado pela Associação de Saúde, Esporte, Lazer e Cultura (Aselc), em parceria com a Sespa, sendo referência para 15 municípios da região de integração Araguaia. A unidade hospitalar dispõe de 118 leitos ativos, distribuídos em clínica cirúrgica; clínica médica; UTI adulto, pediatria, obstetrícia e neonatal; acolhimento; e semi-intensivo, além de uma ampla gama de exames e serviços diagnósticos.

Ainda, a unidade oferta um Centro de Hemodiálise com 34 máquinas em funcionamento, oferece atendimento para 204 pacientes divididos em três turnos e presta assistência para pacientes em diálise peritoneal, além de ser o único hospital do sul do Pará capacitado para realizar transplante renal. ( A Notícia portal com informações do Governo do Pará/ Secom/ Fotos: Divulgação Agência Pará de Notícias)