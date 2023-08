REDENÇÃO: TUDO PRONTO PARA A ABERTURA DO 36º CAMPEONATO MUNICIPAL

A expectativa está alta para a abertura do tão aguardado 36° Campeonato Municipal 2023, realizado pela Prefeitura de Redenção, por meio da Secretaria de Municipal de Esporte, Turismo e Juventude e liga esportiva que acontece neste sábado (5) a partir das 18h30, na Arena Serrinha.

O evento esportivo conta com a participação de times locais e o apoio entusiasmado da torcida. A competição promete ser uma celebração do esporte e um momento de união para toda a comunidade redencense.

Vale ressaltar que durante o mês de julho o Estádio Municipal Braz Rosa de Carvalho (Arena Serrinha), ficou fechado para reparos e manutenção do gramado, onde será o palco do evento, que marca o início de uma temporada emocionante do futebol entre as equipes Jardim Ariane x Colorado.

Pelo clima esperado, autoridades municipais, jogadores, técnicos e torcedores estarão presentes para prestigiar a cerimônia de abertura e apoiar suas equipes favoritas.

Contando com a participação dos 11 clubes, sendo eles 13 de Maio, Juventus, Colorado, Águia, Jardim Ariane, Araguaia, Novo 13, Atlético, Halley, Escrete e Frigorifico, serão realizados 62 jogos entre o período de 05 de agosto e 24 de novembro, onde estarão envolvidos cerca de 370 atletas disputando essa competição considerada a maior da região do extremo sul do estado do Pará. (A Notícia Portal/ Prefeitura Municipal de Redenção)