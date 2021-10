ICMS dos combustíveis será congelado por 90 dias

Em decisão tomada na manhã desta sexta-feira (29), o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) aprovou, por unanimidade, o congelamento do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado pelos estados nas vendas de combustíveis. A medida, que iniciará no dia 1º de novembro, valerá por 90 dias.

De acordo com o Ministério da Economia, o movimento tem por objetivo “colaborar com a manutenção dos preços nos valores vigentes dos combustíveis até 31 de janeiro de 2022”.

A decisão foi tomada durante 339ª Reunião Extraordinária do órgão, em meio ao aumento exponencial do preço da gasolina e do diesel. Em Belém, o preço do litro da gasolina chega a R$ 6,70.

(Com informações O Liberal)