Redenção recebe secretário de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia para discutir investimentos

Na manhã desta sexta-feira, 21 de março de 2025, o prefeito de Redenção, Dr. Rener (PRD), recebeu o Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Pará (SEDEME), Paulo Bengtson. A visita teve como objetivo discutir estratégias para impulsionar o desenvolvimento econômico do município, com foco em setores como mineração, energia e sustentabilidade.

Paulo Bengtson, à frente da SEDEME, tem participado ativamente de eventos e iniciativas voltadas ao crescimento sustentável do estado. Em novembro de 2023, representou o Pará na 10ª Edição do Fórum Internacional do Biogás em São Paulo, destacando políticas públicas de incentivos fiscais e a importância da descarbonização na economia local. Além disso, em novembro de 2024, participou da abertura da 11ª Feira Pará Negócios, enfatizando o potencial regional e a bioeconomia como pilares para o desenvolvimento sustentável.

A colaboração entre o governo estadual e a administração municipal de Redenção visa atrair investimentos e promover o crescimento econômico da cidade, alinhando-se às políticas de sustentabilidade e inovação defendidas pela SEDEME. (Emily Dúlcio/ A Notícia Portal)