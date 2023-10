Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro estarão em Belém nesta sexta-feira e sábado para eventos do PL

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e Michelle Bolsonaro (PL) estarão em Belém nesta sexta-feira (20). O casal cumpre várias agendas com lideranças políticas e apoiadores até este sábado (21). Grupos se organizam para recepcioná-los no Aeroporto Internacional de Belém. Os deputados federais Eder Mauro e Joaquim Passarinho, ambos do PL, são os anfitriões do evento político da direita paraense.

Jair vai almoçar com apoiadores e lideranças políticas e então deve visitar a praça Santuário e a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. À noite, participa de um jantar com os anfitriões e correligionários do PL. A agenda de Michelle será no hotel onde o casal vai ficar. Ela vai almoçar e receber lideranças e representantes do PL Mulher e apoiadoras.

No sábado (21), Michelle e Jair participam do Encontro do PL Mulher, na casa de eventos Dubai, a partir das 9h. O Partido Liberal tem promovido vários eventos com a presença da ex-primeira-dama para incentivar a participação de mais mulheres na direita brasileira. O nome dela é cotado para ser candidata a presidente nas eleições de 2026, já que o ex-presidente está inelegível. (A Notícia Portal/ Da Redação do Fato Regional)