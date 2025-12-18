Prefeitura de Marabá paga R$ 1 milhão por show de Zezé Di Camargo no Réveillon 2026

O prefeito bolsonarista Toni Cunha (PL-PA) contratou nesta terça-feira, 16, o cantor sertanejo Zezé Di Camargo por 1 milhão de reais para cantar no réveillon da cidade, de 290 mil habitantes. Também delegado da Polícia Federal e ex-deputado, Cunha foi eleito com o apoio na campanha de Jair Bolsonaro (ex-presidente condenado a 27 anos de prisão pelo STF). No início desta semana, Zezé Di Camargo teve um show de 500 mil reais, também sem licitação, cancelado pela prefeitura de São José do Egito (PE) após denúncia do jornal Diário de Pernambuco.

Anteontem, o cantor teve o seu especial de fim de ano cancelado pela emissora SBT após divulgar vídeo com críticas às donas do canal, herdeiras do empresário Silvio Santos, que chamou de “prostituídas” por receberem o presidente Lula em uma cerimônia. O artista pediu desculpas após a repercussão do caso, mas de forma pouco convincente.

Toni Cunha declarou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência em suas redes sociais. O prefeito sustenta que Jair Bolsonaro é vítima de uma espécie de conspiração e criticou quando o ex-presidente foi preso, alegando que era “triste e surreal o que estão fazendo com Jair Bolsonaro. Tornozeleira e agora prisão domicilar. Sem crime, sem roubo, com uma série de controvérsias sobre direitos individuais e ainda sem condenação”.

A gestão de Toni Cunha é cheia de controvérsias e embates com a Justiça. Ele tentou comprar um carro blindado para si com verba pública, mas foi impedido pelo Ministério Público. Recentemente esteve no centro de uma denúncia de que teria destinado 50 mil mensais para a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro tocar um projeto na cidade. A Câmara Municipal o repreendeu por sexismo e etarismo. Também já foi acusado de enriquecimento veloz e inexplicável após assumir cargo público.

FAROFAFÁ tem acompanhado a fabulosa movimentação de artistas da música sertaneja em shows para pequenas prefeituras do interior do Brasil. Trata-se de dinheiro público e as localidades que contratam os shows, em geral, têm problemas graves de infraestrutura e investimento municipal em escolas, saúde e transporte. Zezé Di Camargo ficou milionário com a carreira musical. Recentemente, ele divulgou que tinha adquirido um imóvel para presentear a mulher, Graciele Camargo, na Enseada Azul, em Guarapari (ES), por um valor que varia entre R$ 3 milhões e R$ 4 milhões.

Críticos furibundos do sistema de incentivo fiscal da Lei Rouanet, por supostamente representar uma “ordenha dos cofres públicos”, os cantores sertanejos criaram uma bolha de prosperidade fazendo apresentações milionárias sem riscos (e com amarração ideológica)_ justamente para os cofres públicos. A diferença é que fazem esse circuito com zero transparência e zero fiscalização do poder público. ( A Notícia Portal com informações do Site: Farofafa/ Fotos: Divulgalção: e Sara Lopes e Bill Washington da Prefeitura de Marabá)