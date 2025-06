Homem é preso após agredir companheira com golpe de facão em Tucumã

A Polícia Militar prendeu, na tarde deste sábado (08), um homem acusado de agredir brutalmente sua companheira com um golpe de facão na cabeça, no setor Biquinha, em Tucumã, sudeste do Pará. A vítima ficou desacordada e precisou ser socorrida pelo SAMU.

De acordo com informações do 86º Pelotão da PM de Tucumã, o caso ocorreu por volta das 15h25 durante a Operação Saturação, determinada pelo comandante do CPR XIII, coronel Formigosa. A guarnição de serviço foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (NIOP), que recebeu a denúncia de violência doméstica.

No local indicado, os policiais encontraram a vítima, identificada como Eliane Sousa Silva, de 49 anos, inconsciente após ser golpeada na cabeça por seu companheiro, Elivaldo Barros da Silva, que fugiu do local logo após o ataque.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada para atendimento médico.

Após diligências em diferentes locais, os policiais conseguiram localizar o acusado na residência de sua mãe. Ele foi preso em flagrante e conduzido, juntamente com a arma do crime (um facão), à Delegacia de Polícia Civil de Tucumã, onde permanece à disposição da Justiça.

A ocorrência foi registrada pela guarnição composta pelo cabo PM Vieira (comandante da equipe), soldado PM Antunes (motorista) e patrulheiro.

A Polícia Militar reforça que casos de violência doméstica devem ser denunciados imediatamente pelo telefone 190, garantindo proteção às vítimas e responsabilização dos agressores. (Roney Braga com informações da PMPA: Foto: Divulgação)