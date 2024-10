Operação Canarinho Prende Membros de Quadrilha Armados no Pará e Maranhão

Nesta semana, membros de uma quadrilha armada foram presos durante a Operação Canarinho, conduzida pela Polícia Civil nos estados do Pará e Maranhão. As ações ocorreram nos dias 15 e 16 de outubro, com o objetivo de combater crimes de roubo majorado e extorsão mediante sequestro.

A operação teve como alvo criminosos envolvidos em um sequestro ocorrido em 6 de junho de 2024, no bairro Tapanã, em Belém, onde a vítima foi mantida em cativeiro por 14 horas, com os sequestradores exigindo R$ 150 mil por sua libertação. Felizmente, a vítima foi resgatada ilesa após uma intensa ação policial.

Prisões e Alvos da Operação

Na primeira fase da operação, em Cururupu (MA), foi preso Luis Gustavo Silva Costa, conhecido como “Jacaré”, um dos suspeitos de organizar os crimes. No dia seguinte, em Belém, Marcele dos Santos Fonseca foi detida temporariamente, suspeita de ceder sua conta bancária para que os sequestradores recebessem o dinheiro.

Outro alvo significativo da operação foi Ítalo dos Santos Lopes, conhecido como “MC” ou “Rex Santos”, que já possuía dois mandados de prisão preventiva em aberto. Ele é considerado o líder da quadrilha e foi preso em Belém.

Investigação Minuciosa

De acordo com o delegado Fausto, responsável pela investigação, o trabalho foi realizado com a colaboração entre as forças de segurança do Pará e do Maranhão. Ele ressaltou que a Operação Canarinho é um exemplo de como a inteligência policial e o trabalho de campo foram fundamentais para identificar e prender os envolvidos.

A ação demonstra o compromisso das autoridades em combater o crime organizado e seguir investigando para prender todos os membros da quadrilha.

Fonte: g1