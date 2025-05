Pastor de Tucumã é empossado em conselho nacional da CGADB durante Assembleia em São Paulo

Tucumã (PA) – O pastor Alex Santos de Cerqueira, presidente da Assembleia de Deus Seta (ADSETA) em Tucumã, no sul do Pará, foi oficialmente diplomado e empossado no Conselho Político da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB). A nomeação ocorreu durante a 47ª Assembleia Geral Ordinária da CGADB, realizada entre os dias 18 e 21 de abril de 2025, na cidade de São Paulo (SP).

Além de liderar a igreja em Tucumã, o pastor Alex Cerqueira exerce também a função de 1º secretário da CONFRADESPA (Convenção Fraternal Interestadual dos Ministros das Igrejas Assembleias de Deus do Seta no Estado do Pará), que divulgou nota oficial celebrando a nomeação e reconhecendo a importância da sua contribuição ministerial.

Ao comentar sua posse no conselho político da CGADB, o pastor expressou gratidão e reafirmou seu compromisso com a missão da Igreja:

“Agradeço a Deus, à liderança da CGADB, à nossa CONFRADESPA na pessoa do meu presidente pastor Marinaldo Soares e à minha igreja em Tucumã. Recebo essa nomeação com temor e responsabilidade, e seguirei servindo com dedicação para contribuir com os propósitos do Reino de Deus”, declarou Cerqueira.

A Assembleia Geral teve como tema “Cheios do Espírito Santo, para anunciar com ousadia a Palavra de Deus” (Atos 4.31) e marcou um momento histórico para a denominação, com a posse da nova Mesa Diretora e a formação dos conselhos e comissões que atuarão no quadriênio 2025–2029.

Além do pastor Cerqueira, a CONFRADESPA teve outros dois ministros nomeados para compor conselhos estratégicos da CGADB:

• Pr. Marinaldo Soares Sousa – Conselho Regional Norte

• Pr. Hephaynh Kesley de Carvalho Ferreira – Conselho da Juventude.

A diretoria da CONFRADESPA parabenizou publicamente os pastores e pediu a Deus que continue capacitando-os com ousadia, sabedoria e fidelidade.

Em nota, destacou ainda:

“Louvamos a Deus por seus ministérios e pela confiança a eles para servirem ao Reino de Deus em âmbito nacional. Que o Espírito Santo os sustente em cada passo dessa nova etapa ministerial.” (Roney Braga A Notícia Portal/ Foto: Divulgação)