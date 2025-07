Tentativa de homicídio em Rio Maria: Homem é esfaqueado durante briga na rua Padre Eutíquio

Um homem foi esfaqueado nas costas durante uma briga na noite do último sábado (28), por volta das 22h16, na Rua Padre Eutíquio, entre a Avenida João Paulo II e a Rua Cruz e Souza, no centro da cidade. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar durante a Operação Saturação Noturna, determinada pelo comandante do CPR XIII, Cel. QOPM Formigosa.

Segundo informações repassadas pela PM, a vítima, identificada como Lucas Pereira da Silva, foi atacada por Wilson Gonçalves Santos, ambos aparentemente embriagados. Populares acionaram a guarnição após conterem o agressor e localizarem a faca utilizada no crime. Lucas já havia sido socorrido por vizinhos quando os policiais chegaram ao local.

Ainda de acordo com o relatório policial, o acusado resistiu à abordagem e agiu com agressividade contra os agentes. Foi necessário o uso progressivo da força e a aplicação de algemas para garantir a segurança de todos os envolvidos.

Wilson Gonçalves foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos legais. A ocorrência foi registrada pelo 17º Batalhão da Polícia Militar, sob o comando do Ten. Cel. Aviz, com apoio do 84º Pelotão Destacado de Rio Maria. (Emily Dulcio-portal a notícia/ Foto: PMPA)