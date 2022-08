TSE ordena exclusão de vídeos com ataque de Lula a Bolsonaro

Ministro Raul Araújo determinou exclusão de vídeos publicados no YouTube em que Lula chama o presidente de genocida.

Em decisão tomada na noite desta quarta-feira (10), o ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou a exclusão de vídeos publicados no YouTube em que o ex-presidente Lula (PT) chama o presidente Jair Bolsonaro (PL) de genocida. As gravações estão relacionadas a um discurso realizado por Lula no dia 20 de julho, em Garanhuns, no estado de Pernambuco.

Araújo atendeu a um pedido feito pelo PL, partido de Bolsonaro. À Justiça Eleitoral, a sigla apontou que as falas de Lula foram uma “imputação grosseira, rude e desinibida, individual e direta, de crime de genocídio” ao atual presidente. Além disso, os advogados do PL também ressaltaram que a declaração do petista esteve permeada “de robustas irregularidades éticas e jurídicas”.

