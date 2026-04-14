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JUSTIÇA DECRETA PRISÃO DE PAI ACUSADO DE ABUSAR DA FILHA E DE HOMEM QUE PARTICIPAVA

14/04/2026

Paulo Afonso Lino de Sousa e José Florêncio Salazar foram alvos de uma ação conjunta das polícias Civil e Militar no município de Bannach, no sul do Pará.

Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos nos dias 11 e 12 de abril de 2026. Paulo Afonso foi preso por volta das 18h do dia 11, na Rua José Henrique Carvalho, no Centro. Já José Florêncio foi detido na manhã do dia 12, por volta das 9h, na Rua Miguel Garcia, também na região central.

Segundo a polícia, houve monitoramento prévio da residência de José Florêncio após informações de que ele poderia deixar a cidade. A prisão ocorreu no momento em que ele saiu do imóvel.

Por segurança, os dois foram transferidos para a Delegacia de Rio Maria, devido ao risco de tentativa de resgate ou reação popular.(A Notícia Portal / Emily Dulcio )

14/04/2026

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