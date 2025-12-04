Com projeto bilionário de R$ 1,15 bilhão em Redenção, 3tentos amplia presença no Pará

Em ano de comemoração pelos seus 30 anos, a 3tentos realizou o 3tentos Day em Santa Bárbara do Sul (RS) e revelou um dos seus movimentos mais importantes rumo ao crescimento nacional: a expansão para a região Norte, com destaque para o Pará. A companhia confirmou o projeto de implantação de uma nova usina de etanol de milho no município de Redenção, consolidando o estado como peça-chave na estratégia de avanço para novos mercados.

As informações foram detalhadas durante o evento e em Fato Relevante divulgado na manhã desta quarta-feira (3). Segundo o CEO e fundador da 3tentos, João Marcelo Dumoncel, o plano de expansão faz parte da visão da empresa para sustentar o ritmo de crescimento que, na última década, ultrapassou 30% ao ano.

“Seguiremos evoluindo com segurança, responsabilidade e humildade. Temos aspirações claras para continuar crescendo, ampliando nossa atuação e fortalecendo o ecossistema que construímos”, afirmou Dumoncel.

Redenção no centro do novo ciclo de expansão: O movimento mais estratégico apresentado pela empresa é o investimento no Pará. A 3tentos assumiu o projeto de uma usina de etanol de milho em Redenção, município que se destaca como polo do Vale do Araguaia e tem se consolidado como importante corredor agrícola da região Norte.

A nova planta, adquirida a partir de projeto da Grão Pará Bioenergia, terá capacidade para processar 2,1 mil toneladas de milho por dia, produzindo diariamente:

• 935 m³ de etanol

• 587 toneladas de DDGS (farelo utilizado na nutrição animal)

• 37 toneladas de óleo

O investimento previsto é de R$ 1,15 bilhão, com conclusão programada para o segundo semestre de 2028. Para o CEO, a entrada no Pará representa um passo decisivo para fortalecer a presença da empresa em novos territórios e conectar o estado ao ecossistema 3tentos, que já se estende por diversas regiões produtoras do país.

Expansão comercial e fortalecimento no Araguaia: Além da usina em Redenção, a 3tentos anunciou a ampliação da sua rede comercial no Pará, com novas lojas de insumos e centros de originação de grãos. Em 2024, a companhia já havia inaugurado escritórios regionais em Redenção, Uberlândia (MG) e Rio Verde (GO), como forma de aprofundar o conhecimento local e preparar terreno para a expansão.

A empresa também avança para Tocantins, Goiás e Minas Gerais, regiões estratégicas que integram o eixo produtivo do Vale do Araguaia.

Plano de crescimento ambicioso até 2032: Com a chegada ao Norte e mais duas grandes plantas industriais — incluindo a nova unidade de etanol de milho em Porto Alegre do Norte (MT), prevista para entrar em operação em 2026 — a 3tentos projeta atingir R$ 50 bilhões em receita líquida até 2032, o que representa crescimento médio anual de 18,6%.

Produtores destacam revoluções tecnológicas no campo: O 3tentos Day também foi marcado por debates sobre o futuro do agronegócio. Em painel realizado no CETEC, produtores do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso falaram sobre o impacto da tecnologia na evolução da produtividade.

Segundo o produtor Tales Pezzini, a agricultura vive uma terceira grande revolução, agora impulsionada pela digitalização: “Estamos passando pela revolução digital no campo, com ferramentas como a agricultura de precisão e tecnologias que tornam a atividade mais rentável e sustentável.”

Outros produtores, como Daniel Gonçalves e Peterson Piovesan, reforçaram que o agricultor está cada vez mais se transformando em gestor, com uso crescente de inteligência artificial para manejo, operação de equipamentos e administração das propriedades.

O evento reuniu cerca de 180 participantes, entre parceiros, investidores e produtores, e consolidou Redenção e o Pará como protagonistas na nova fase de expansão da companhia. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da 3Tentos/ Foto: Divulgação do Portal Notícias Agrícolas)