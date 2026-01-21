Ibama abre seleção para combate a incêndios com salário de R$ 5,6 mil e vagas no Pará

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) publicou, no Diário Oficial da União desta quarta-feira (21), o edital de um novo processo seletivo simplificado. A seleção oferece vagas para o cargo de supervisor estadual de manejo integrado do fogo, com remuneração atrativa de R$ 5.676,00.

As oportunidades são destinadas ao Prevfogo, centro especializado do Ibama que coordena ações de prevenção, controle e combate aos incêndios florestais em áreas críticas do país, incluindo o estado do Pará.

Atribuições e Vagas: Os profissionais contratados desempenharão funções técnico-administrativas estratégicas e atividades operacionais ligadas ao manejo do fogo. No Pará, a atuação é considerada prioritária devido à vasta cobertura florestal e aos períodos de estiagem que favorecem queimadas.

Ao todo, a seleção contempla 20 profissionais distribuídos por quase todos os estados das regiões Norte e Nordeste, além de polos no Centro-Oeste e Sudeste. No Pará, as vagas visam reforçar as brigadas estaduais que atuam em parceria com órgãos ambientais locais.

Inscrições e Cronograma: Diferente da maioria das seleções federais, as inscrições para este processo seletivo serão presenciais e gratuitas. Os candidatos devem ficar atentos às seguintes informações:

• Período: De 5 a 20 de fevereiro (as datas exatas podem variar conforme o município de lotação).

• Locais: Sedes do Ibama ou bases do Prevfogo indicadas no edital completo.

• Requisitos: Os detalhes sobre a escolaridade exigida e experiência prévia devem ser consultados no edital oficial disponível no site do Ibama ou no Diário Oficial da União.