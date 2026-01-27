Estado do Pará

Baliza deixa de ser obrigatória em exames práticos do Detran

Medida segue resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran)

27/01/2026

Os candidatos que vão tirar a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não vão mais precisar realizar a baliza durante a prova prática do Departamento de Trânsito do Estado (Detran). A decisão do órgão está em vigor desde o último dia 19 e vale para exames práticos realizados em todo o Pará.

Detran segue a nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) sobre o processo de formação de candidatos.

A diretora-geral do Detran, Renata Coelho, explica que a decisão se adequa à nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), de dezembro de 2025, que normatiza os procedimentos sobre a aprendizagem e o processo de formação de candidatos à obtenção da CNH, com vistas à implementação do Programa CNH do Brasil, do Governo Federal.

Ela observa que o objetivo é desburocratizar e flexibilizar o processo de habilitação, orientando para a segurança viária. “O Detran está atento às novas recomendações e imediatamente adotou as mudanças internas, iniciando pela dispensa da baliza, que muitas vezes dificultava a conclusão dos processos de habilitação ao ser o principal motivo de reprovação dos candidatos”, explica.

Considerada a vilã do exame prático, a baliza era quesito obrigatório de aprovação. Sempre foi considerada a parte mais difícil da prova e motivo da maioria dos testes realizados no Departamento de Trânsito.

Com a medida, o percurso da prova prática continua o mesmo, no entanto o foco do exame passa a ser a atenção com a sinalização e demais normas de segurança viária. Os avaliadores do Detran vão se concentrar no comportamento do condutor, o conhecimento dele sobre a via e a capacidade de conduzir o veículo em segurança.

Segundo o órgão, a baliza não está sendo mais obrigatória para candidatos que já estavam com processos tramitando ou com processos a iniciar. ( A Noticia Portal com informações de Leidemar Oliveira (DETRAN)/ Fotos: Divulgação) 

 

