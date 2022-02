RIO MARIA: Homem acusado de praticar homicídios é preso e confessa crimes

A Polícia Militar prendeu na madrugada desta terça-feira (1), José Gomes da Silva (25), vulgo Buldog. Apesar da pouca idade ele é bastante conhecido da polícia de Rio Maria, onde mora desde a infância e onde também existe na justiça contra ele, quatro mandados de prisão; três por homicídios e um por tentativa. Mas a Polícia Civil investiga oito assassinatos em que Buldog é o suspeito de ser o autor principal, pois em alguns houve a participação de outras pessoas.

HOMICÍDIOS: Dentre os homicídios de grande repercussão – em que Boldog é apontado como autor, está a morte de Evandro Ribeiro França (46) ocorrido no dia 11 de abril em um bar na cidade de Rio Maria, onde Buldog foi filmado de cara limpa fazendo a execução. 20 dias após, um duplo homicídio movimentou a opinião pública de Xinguara, quando foram executados dois irmãos gêmeos. Segundo a polícia, Buldog confessou esses três crimes. Mas investigações de mais cinco homicídios envolvem o nome de José Gomes da Silva Junior.

Segundo a polícia a motivação de Buldog é assassinato por encomenda, e que tanto o homem assassinado em Rio Maria, quanto os gêmeos executados em Xinguara, foram encomendados pela mesma pessoa. Para matar os irmãos, foi apurado que a encomenda foi feita por R$ 2 mil, em duas parcelas, e que após matar os gêmeos Buldog foi até a casa do mandante receber a segunda parte do pagamento.

Buldog foi preso na madrugada desta terça-feira (01) por uma guarnição da polícia militar – que tinha em mãos as ordens de prisão. Ele participava de uma festa em uma chácara no setor Vila Nova em Rio Maria, quando foi abordado e algemado. Agora com Buldog preso a Polícia espera elucidar por completo as oito investigações abertas.

