MARABÁ: Vazamento de gás intoxica mais de 100 trabalhadores

Um acidente em um frigorífico de Marabá no sudeste paraense, pegou centenas de funcionários desprevenidos com um vazamento de gás em suas dependências. O frigorífico pertence a empresa JBS, emprega centenas de trabalhadores e está localizada na BR-155, saída de Marabá em direção a Parauapebas.

De acordo com relatos dos funcionários do estabelecimento, era por volta de 9h30 desta segunda-feira (12) quando aconteceu o primeiro vazamento de amônia, um gás utilizado na refrigeração dos ambientes. Sirenes chegaram a ser acionadas no estabelecimento, resultando na saída de alguns funcionários, aparentando então estar tudo bem.

Entretanto, por volta das 10h30, novamente aconteceu novo vazamento do gás, neste caso resultando na intoxicação de diversos funcionários. Segundo informações, aproximadamente 100 pessoas foram intoxicadas e em média 40 pessoas foram levadas para o Hospital Municipal de Marabá para atendimentos.

Não há confirmação de vítimas fatais até o momento.

Familiares dos trabalhadores do frigorífico chegam a todo o momento ao Hospital Municipal de Marabá em busca de informações dos parentes. Eles reclamam da demora da diretoria do local em passar as informações para os familiares.

AMÔNIA

O Amoníaco (ou Amônia) (NH3), é um gás incolor, alcalino e irritante em condições normais de temperatura e pressão, bastante solúvel em água em baixos valores de pH (ácidos).

Além de ser utilizada como fertilizante, inúmeras indústrias empregam a amônia como matéria-prima para a produção de produtos de limpeza, plásticos, tecidos, como gás refrigerante, entre outros.

Até o momento o frigorífico JBS ainda não se pronunciou sobre o acontecido. (A Notícia Portal/ Dol Carajás)