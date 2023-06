Combate da PC a crimes cibernéticos e ambientais no Pará se destaca no 17º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

As ações estratégicas da Polícia Civil do Pará (PCPA) no combate a crimes cibernéticos, perícia criminal por meio da Polícia Científica do Estado (PCEPA) e investigações de enfrentamento a crimes ambientais no território paraense foram temas de debate nesta quinta-feira (22), durante o encerramento do 17º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em Belém. As mesas reuniram profissionais da segurança pública, gestores federais, estaduais e municipais, acadêmicos e sociedade civil dos 26 estados e do Distrito Federal.

A capital paraense foi a primeira cidade da região Norte a receber o encontro que discutiu temas voltados ao combate de crimes na Amazônia, em especial, relacionados a grupos vulneráveis, meio ambiente e a segurança.

A delegada Vanessa Lee Araújo, titular da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernético (DECCC) ressaltou os estudos e mapeamento de regiões no território paraense que se associaram a delitos comuns na forma cibernética.

“Há quase uma década estamos atuando no combate a crimes cibernéticos no Pará e nossa Polícia Civil vem se destacando, tornando-se referência na elucidação de crimes tecnológicos. Com estudos e análises de dados e uso de equipamentos oriundos de investimento do Governo do Estado, estamos avançando na resolução e responsabilização dos criminosos”, afirmou.

Meio ambiente – Outro destaque da programação foi a “Operação Virtualis”, deflagrada em outubro de 2016, com objetivo de desarticular esquema de fraudes ambientais que envolviam representantes de empresas madeireiras no Pará e servidores públicos da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). Segundo a delegada Juliana Cavalcante, que na época do fato era titular da Divisão Especializada de Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) da PCPA, 14 pessoas foram presas, entre elas, sete servidores da Sefa, no Pará, e nos Estados do Maranhão e Bahia.

“Foi muito bom compartilhar uma das investigações exitosas realizadas pela Polícia Civil. Reconhecemos que muitos são os desafios para combater os crimes em nossa região. Com apoio do Governo do Estado, observamos a consistência na redução dos índices através de operações integradas e ações de segurança contínuas. Isso influenciou positivamente no combate aos crimes ambientais e a preservação das áreas de floresta amazônica no Pará”, finalizou a delegada, atual coordenadora da Assessoria de Planejamento Estratégico. (A Notícia Portal/ Ag. Pará)

T:Combate da PC a crimes cibernéticos e ambientais no Pará se destaca no 17º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

S: Profissionais do estado do Pará ressaltaram o investimento do Estado em recursos que ajudam a viabilizar investigações que avançam na resolução de crimes tecnológicos e prisão dos envolvidos

