Projeto de lei do Executivo torna Polícia Militar patrimônio histórico e cultural do Pará

Uma solenidade realizada na noite desta segunda-feira (25), na sede do Comando de Missões Especiais (CME), em Belém, marcou a comemoração pelos 205 anos da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA). O governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan participaram do evento, que além de desfile da tropa incluiu homenagens e condecorações a militares e personalidades civis.

O chefe do Executivo também assinou projeto de lei que institui como “Corporação de Fontoura” a denominação histórica da PM do Pará, em homenagem ao seu patrono, coronel Antônio Sérgio Dias Vieira da Fontoura. O projeto ainda declara e reconhece a Polícia Militar como patrimônio histórico e cultural do povo paraense. A proposta será enviada à Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), onde será apreciada e votada pelos parlamentares.

Valorização – O governador lembrou que, ao longo de mais de cinco anos, o Governo do Pará tem investido na corporação, garantindo valorização aos agentes e melhor atendimento à população.

“Hoje é dia de celebrar a história da Polícia Militar do Pará. São 205 anos de uma polícia responsável por cuidar da população, proteger o povo do Pará. Estamos trabalhando de modo a ampliar o efetivo com novos concursos públicos, garantindo investimentos em armamentos, em viaturas, em infraestrutura, em qualificação, e cada vez mais preparando a tropa para seus desafios de liderar o processo de promoção de paz. É polícia nas ruas combatendo a criminalidade e promovendo cidadania por meio dos Territórios pela Paz (TerPaz) e das Usinas da Paz (UsiPaz), para que nós possamos ter um ambiente melhor para todos”, disse o governador. (A Notícia Portal/ Agência Pará)