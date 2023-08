Santana do Araguaia: Polícia Militar prende dupla com moto roubada

Dois homens foram presos com moto roubada na noite da última quinta-feira (10), na cidade de Santana do Araguaia, no sul do Pará.

Os suspeitos estavam circulando em uma motocicleta Honda CG FAN 150 pelo setor Rodoviário, quando foram abordados pelos policiais que realizavam rondas de rotina pela cidade.

Ao verificar a procedência da motocicleta, foi constatado que a moto tinha um registro de roubo.

Os acusados foram conduzidos junto com a moto até a Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia, para as medidas cabíveis. (A Notícia Portal/ Blog do Luiz Pereira)