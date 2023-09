FAX 2023: Após cavalgada, acontece nesse sábado (02) “Queima do Alho” em Xinguara, que promete ser a 2ª maior do Brasil, perdendo apenas para Barretos

Por ser tradição a “Queima do Alho” não pode faltar na Feira Agropecuária de Xinguara (FAX). O nome é usado pelos peões para as comidas típicas e tradicionais, tais como, o famoso arroz carreteiro, o arroz tropeiro e o delicioso churrasco, tidos como verdadeiras delícias da culinária boiadeiro, que aqui em Xinguara são preparados por uma equipe de churrasqueiros conceituada, sob a liderança do Dr. Rafael Dantas, um mestre no assunto.

Os organizadores da Queima do Alho, já estão posicionados no parque de exposições, local onde a Fax vai ser realizada. A missão é receber, temperar e armazenar em freezers, as carnes bovinas, de frangos, de porcos e de carneiros, que são patrocinadas por diretores do Sindicato Rural, por produtores rurais e por frigoríficos de Xinguara e região. “A programação mantém firme os atrativos que simbolizam o grande sucesso da queima do alho em Xinguara”, destaca o pecuarista e organizador.

Rafael não tem dúvidas que a Queima do Alho de Xinguara 2023, promete ser a segunda maior do Brasil, perdendo apenas para Barretos. Serão 250 costelões, 30 leitoas e 20 carneiros, churrasco de varal, e 1,5 toneladas de arroz carreteiro.

Além de tudo isso, haverá a participação de assadores de todo o Estado do Pará, Belém, Jacunda, Marabá, Parauapebas, Rio Maria e Xinguara e do Estado do Tocantins.

“Estamos com uma equipe de 40 pessoas preparados para atender um publico de até 6000 pessoas”, explica Rafael Dantas. O almoço será servido assim que as comitivas chegarem da tradicional cavalgada.

Para assanhar ainda mais a expectativa, Dantas faz questão de falar os ingredientes do cardápio: Leitoa paraguaia / Leitoa no fogo de chão / Leitoa desossada / Carneiro fogo de chão / Carneiro desossado e Costelão fogo de chão.

(A Notícia Portal/ SRX/ Moraes Filho)