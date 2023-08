XINGUARA: KADU MARTINS ABRE PROGRAMAÇÕES DE SHOWS DA FAX 2023 neste sábado (02)

A população xinguarense aguarda com grande expectativa a abertura da 24ª Feira Agropecuária de Xinguara que será este sábado (02) no Parque de Exposições Orlando Quagliato.

E a agitação será por conta do cantor Kadu Martins, natural de Fortaleza. Segundo o Metrópoles, é um dos maiores representantes do gênero que se denomina “trapiseiro”. O artista recebeu disco de platina triplo pela canção “Novinha do Onlyfans”. Ele também implacou sucesso como “Halls Na Língua”, “Virando o Olhinho”, “Deslizes” e outros.

A PROGRAMAÇÃO SEGUE COM AS SEGUINTES ATRAÇÕES:

Dia 2 – Kadu Martins

Dia 3 – Sérgio Reis

Dia 4 – Carol Alves

Dia 5 – Marcynho Sensação

Dia 6 –João Neto E Frederico

Dia 7 – Simone Mendes

Dia 8 – Chrystian,

Dia 9 – Manu Batidão E Maik & Ciel.

Dentro da programação da FAX, também terá a tradicional Cavalgada Ruralista na manhã do dia 2 de setembro, Prova de Marcha Muares e Equinos dia 5, a Prova do Laço no dia 6 e a Prova dos 3 Tambores no dia 7. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)