Tocantins registra primeiro caso de varíola dos macacos

O Tocantins confirmou o primeiro caso de paciente com varíola dos macacos, doença causada pelo vírus Monkeypox. A Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (SES-TO) confirmou o caso nesta segunda-feira (25), e se trata de um homem de 32 anos, morador de um município da região do Bico do Papagaio. O nome da cidade não foi revelado.

Em nota, a SES informou que o paciente tem histórico de viagem para São Paulo. Após apresentar os primeiros sintomas, se manteve em isolamento domiciliar e está sendo acompanhado por equipes da Área Técnica de Vigilância das Infecções Sexualmente Transmissíveis, AIDS e Hepatites Virais e equipes de saúde do município em que mora.

A pasta ainda destacou que realizou o monitoramento das pessoas que tiveram contato com o paciente e que até o momento não há registros de sintomas em outras pessoas. A doença que já tem mais de 600 casos no Brasil.

Prevenção

Para prevenir a doença, a Saúde Estadual orienta que devem se manter as mesmas medidas de prevenção adotadas durante a pandemia, como a higienização das mãos e uso de equipamentos de proteção individual, como máscaras.

A pasta ainda ressaltou que encaminhou notas técnicas para alertar as Secretarias de Saúde dos 139 municípios com relação à varíola do macaco.

A pasta também elabora um Plano Estadual de Contingência da Monkeypox, para enviar às cidades tocantinenses nesta semana.

Fonte: G1 Tocantins

