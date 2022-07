Rapaz é esfaqueado após partida de futebol no nordeste do Pará

Uma partida de futebol em uma quadra de esporte particular em São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará, terminou com um dos jogadores esfaqueado. A tentativa de homicídio aconteceu na noite desta quinta-feira (21/7).

Segundo testemunhas, um homem conhecido como “Jairo Kanibal” esfaqueou Alex Ferreira Menezes após um desentendimento entre eles. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Municipal de São Miguel do Guamá e depois transferida em estado grave para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB).

Ainda de acordo com testemunhas, Alex levou três facadas, uma delas atingiu o pulmão dele. O agressor fugiu após o crime e ainda não tinha sido localizado até o início da madrugada desta sexta-feira (22/7).

Fonte: Native News Carajás