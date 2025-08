Tarifaço nos EUA pode comprometer 75% da exportação de açaí do Pará

Levantamento realizado pelo Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa CIN), revela que o principal destino do açaí paraense são os Estados Unidos, com uma participação de 75,40% nas exportações do produto no período de janeiro a junho de 2025, o que corresponde a U$ 43.651.848 e um crescimento de 59,34% em relação ao mesmo período de 2024.

A decisão do governo dos Estados Unidos de aplicar uma taxação de 50% sobre determinados produtos afetará diretamente a cadeia produtiva do açaí, que é uma das principais expressões da bioeconomia paraense. O açaí ficou de fora da lista anunciada pelo governo americano na quarta-feira e será taxado em 50%, fazendo com que o fruto importado se torne artigo de luxo no país norte-americano.

O aumento da taxação deixa os produtos brasileiros no mercado norte-americano mais caros e reduz significativamente o volume de exportações, atingindo diretamente a cadeia do açaí. Com a redução de exportações, a expectativa é que cerca de 300 mil trabalhadores sejam impactados no estado, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA).

“O açaí do Pará, responsável por cerca de 90% da produção nacional, nasce de uma cadeia que envolve milhares de famílias ribeirinhas, pequenos produtores, batedores e indústrias”, destaca Denise Acosta, presidente do Sindicato das Indústrias de Frutas e Derivados do Estado do Pará (Sindfrutas).

A cadeia produtiva do açaí é uma atividade que gera emprego, renda e inclusão social em diversas regiões do estado. No entanto, ao impor uma taxação tão elevada, há o risco real de inviabilizar a exportação por parte de muitas empresas que hoje atuam nesse mercado. “Isso compromete não apenas a inserção internacional do produto, mas também pode causar desequilíbrios no mercado interno, tanto no Pará quanto em outros estados que consomem o açaí paraense”, ressalta Denise.

Depois dos Estados Unidos, os principais destinos do açaí produzido no Pará são o Japão e a Austrália. O Japão aparece em segundo lugar, com importações que somaram US$ 9.947.220 entre janeiro e junho de 2025, o que representa uma participação de 17,18% nas exportações totais do produto e um expressivo crescimento de 431,17% em relação ao mesmo período do ano anterior. Na sequência, está a Austrália, com um volume importado de US$ 9.655.947, participação de 16,68% e aumento de 26,73% na comparação com 2024. (A Notícia Portal com informações de Luiz Flávio DOL/ Fotos: Divulgação)