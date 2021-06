DEPUTADO CÁSSIO ANDRADE APRESENTA PROJETO DE LEI PARA INCLUIR MOTORISTAS DE APLICATIVOS E OUTRAS CATEGORIAS NO GRUPO PRIORITÁRIO

O projeto considera um estudo divulgado pelo Instituto Pólis – uma organização da sociedade civil de defesa do direito à cidade, que foi elaborado baseado em dados da prefeitura da cidade de São Paulo e seguiu o objetivo de identificar como as mortes por covid-19 aconteciam entre diferentes territórios, em diversas atividades profissionais.

O estudo comprovou que a maioria das mortes por coronavírus ocorreram em maior quantidade nas periferias da cidade, do que na parte elitizada, sendo justamente trabalhadores da construção civil, empregadas domésticas, diaristas e motoristas de aplicativos um dos grupos mais atingidos, pois necessitam sair às ruas para trabalhar, expondo-se a contatos nos meios de transportes e nos locais onde trabalham.

Segundo o Deputado Federal Cássio Andrade, apesar do estudo ter como referência a cidade de São Paulo, pode ser também uma projeção para entendermos as questões sociais relacionadas à vacinação, em várias regiões do país, incluindo a região norte e para frisar a importância de se incluir tais categorias no grupo prioritário de vacinação, “tem que haver a priorização nestas categorias, a classe econômica mais baixa claramente têm um nível de letalidade maior, por conta de sua condição social, em relação à classe média, principalmente pela falta de escolha, que lhe coloca em exposição diária para cumprir suas atividades funcionais”, afirma. O projeto segue em tramitação na Câmara Federal

Com informações da Ascom da Dep. Cássio Andrade