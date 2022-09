Mototaxistas de Redenção localizaram a motocicleta que foi tomada de assalto na noite de sábado (10), de um mototaxista que trabalha em um ponto de mototáxi no terminal rodoviário.

O mototaxista foi fazer uma corrida, mas foi atacado pelo passageiro a cerca de 10 km de Redenção, sentido Conceição do Araguaia, numa estrada de terra próximo da PA 287. (A Notícia Portal / com informações de karlos Wonney).